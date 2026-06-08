sinner al san raffaele per accertamenti

Notizia in breve

Jannik Sinner è stato trasportato al San Raffaele dopo aver avuto un malore durante il match contro Cerundolo al secondo turno di Roland Garros. Il tennista ha abbandonato il campo e ha ricevuto assistenza medica. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. La partita è stata interrotta e non si sono registrate altre informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.