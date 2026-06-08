Sinner al San Raffaele per accertamenti

Da gbt-magazine.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jannik Sinner è stato trasportato al San Raffaele dopo aver avuto un malore durante il match contro Cerundolo al secondo turno di Roland Garros. Il tennista ha abbandonato il campo e ha ricevuto assistenza medica. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. La partita è stata interrotta e non si sono registrate altre informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner è uscito al secondo turno del Roland Garros. Fatale un malore nel corso del match disputato contro Cerundolo. Non era la prima volta che il campione altoatesino aveva a che fare con malori che lo hanno messo ko. Per questo oggi il numero uno del tennis era al San Raffaele. Tutto previsto ovviamente: oggi e domani esami per accertare le condizioni fisiche. Mercoledì ci sarà la ripresa degli allenamenti. L’altoatesino annuncia, tuttavia, che il ritorno in campo avverrà non prima di Wimbledon. Sinner, riposo ed esami clinici. Il tennista numero uno al mondo si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per esami clinici che continueranno domani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

sinner al san raffaele per accertamenti
© Gbt-magazine.com - Sinner al San Raffaele per accertamenti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Jannik Sinner al San Raffaele per accertamenti programmati.

Video Jannik Sinner al San Raffaele per accertamenti programmati.

Notizie e thread social correlati

Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmatiJannik Sinner è arrivato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per esami medici programmati.

Sinner al San Raffaele per gli accertamenti dopo il malore di ParigiJannik Sinner si è recato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a degli accertamenti medici programmati a seguito di un...

Temi più discussi: Sinner, nuovi esami dopo malessere a Roland Garros: visita al San Raffaele di Milano; Cosa è successo a Sinner? Oggi gli esami decisivi a Milano; Sinner al San Raffaele dopo il malore di Parigi: accertamenti programmati; Sinner a Milano: controlli medici al San Raffaele dopo il crollo al Roland Garros.

san raffaele sinner al san raffaeleSinner all'ospedale San Raffaele di Milano: accertamenti programmati dopo l'eliminazione al Roland GarrosJannik Sinner aveva programmato tutto dopo l'eliminazione a sorpresa contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno al Roland Garros. Dopo aver staccato ed essersi goduto un po' di relax con Laila Has ... msn.com

san raffaele sinner al san raffaeleJannik Sinner al San Raffaele per accertamentiIl n.1 del tennis arrivato in mattinata per un day hospital nella struttura milanese, per esami programmati dopo il malore durante il Roland Garros ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web