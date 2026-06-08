Sinner al San Raffaele per accertamenti
Jannik Sinner è stato trasportato al San Raffaele dopo aver avuto un malore durante il match contro Cerundolo al secondo turno di Roland Garros. Il tennista ha abbandonato il campo e ha ricevuto assistenza medica. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. La partita è stata interrotta e non si sono registrate altre informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.
Jannik Sinner è uscito al secondo turno del Roland Garros. Fatale un malore nel corso del match disputato contro Cerundolo. Non era la prima volta che il campione altoatesino aveva a che fare con malori che lo hanno messo ko. Per questo oggi il numero uno del tennis era al San Raffaele. Tutto previsto ovviamente: oggi e domani esami per accertare le condizioni fisiche. Mercoledì ci sarà la ripresa degli allenamenti. L’altoatesino annuncia, tuttavia, che il ritorno in campo avverrà non prima di Wimbledon. Sinner, riposo ed esami clinici. Il tennista numero uno al mondo si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per esami clinici che continueranno domani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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Jannik Sinner al San Raffaele per accertamenti programmati.
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