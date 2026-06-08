Sinner al San Raffaele di Milano per degli accertamenti | l’obiettivo è capire cosa succede al suo fisico

Jannik Sinner è all’ospedale San Raffaele di Milano per effettuare alcuni accertamenti al fine di capire cosa sia successo al Roland Garros quando il tennista italiano è letteralmente crollato durante il match Juanma Cerundolo. In seguito all’eliminazione dal torneo del Grande Slam, l’atleta aveva annunciato che avrebbe effettuato degli esami per capire le ragioni di quel malore. Gli accertamenti erano inizialmente previsti al JMedical di Torino, poi c’è stato un cambio di programma. Dopo l’eliminazione a Parigi, il tennista è tornato a Montecarlo e poi si è concesso una breve vacanza in Sardegna. Da qui ha quindi deciso di recarsi al San Raffaele per capire cosa succede al suo fisico, in particolar modo quando fa estremamente caldo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Sinner allospedale San Raffaele di Milano: i controlli dopo il malore al Roland Garros

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