Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sull’Isola dei Famosi e su Belen

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato di aver avuto poco tempo per preparare la partenza verso le Filippine, nuova location dell’Isola dei Famosi. La decisione di cambiare destinazione è stata comunicata all’ultimo momento, lasciando poco spazio all’organizzazione. La conduttrice ha riferito di aver affrontato le logistiche con rapidità per partecipare al reality. Non sono stati forniti dettagli su eventuali complicazioni o motivazioni specifiche dietro il cambio di location.

Selvaggia Lucarelli ha spiegato di aver avuto pochissimo tempo per organizzare una partenza che l’avrebbe portata dall’altra parte del mondo, nelle Filippine, nuova location scelta per il reality Isola dei Famosi. Con la sua solita ironia ha raccontato di essere partita con sette valigie e di aver dovuto preparare circa settanta cambi in meno di due settimane. Un dettaglio che, però, nasconde un retroscena importante: la trattativa con Mediaset sarebbe stata definita in appena quindici giorni. Una corsa contro il tempo che, come ha lasciato intendere la stessa Lucarelli, sarebbe stata determinata dal fatto che inizialmente il progetto prevedeva un altro nome alla guida del programma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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