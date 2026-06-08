Schiena in salute | consigli pratici

Da udinetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un ciclo di sette incontri, si approfondiranno tecniche e consigli pratici per conoscere meglio la schiena e migliorare il suo utilizzo nella vita di tutti i giorni.

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Hai mai pensato a quanto usi la schiena ogni giorno? In questo ciclo di 7 incontri impareremo a conoscerla meglio e, soprattutto, a usarla in modo più semplice ed efficace nella vita quotidiana. Il corso, a cura di Francesca Pecorella inizia l'1162026, dura 7 giovedì con orario 15-16.15; il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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