Schiena in salute | consigli pratici
Durante un ciclo di sette incontri, si approfondiranno tecniche e consigli pratici per conoscere meglio la schiena e migliorare il suo utilizzo nella vita di tutti i giorni.
Hai mai pensato a quanto usi la schiena ogni giorno? In questo ciclo di 7 incontri impareremo a conoscerla meglio e, soprattutto, a usarla in modo più semplice ed efficace nella vita quotidiana. Il corso, a cura di Francesca Pecorella inizia l'1162026, dura 7 giovedì con orario 15-16.15; il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Come far ESPLODERE LA TUA SCHIENA: consigli pratici
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