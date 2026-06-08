salis propone una nuova patrimoniale e blocchi alla fuga fiscale

Una deputata europea ha presentato una proposta per introdurre una nuova tassa patrimoniale e misure per limitare i trasferimenti di capitali all’estero. La legge mira a contrastare la fuga di risorse finanziarie e garantire maggiori entrate fiscali. La parlamentare ha anche dichiarato di avere debiti legati all’edilizia popolare, senza specificare cifre o dettagli. La proposta è attualmente in fase di discussione tra le istituzioni europee.

Come può una nuova legge europea bloccare la fuga dei capitali?. Quali debiti verso l'edilizia popolare pesano sulla parlamentare Salis?. Perché la gestione della residenza di Ilaria Salis ha destato sospetti?. Cosa accade se la patrimoniale scatena una fuga fiscale di massa?.? In Breve Debito di 90.000 euro verso Aler per morosità immobiliare della parlamentare. Controlli di polizia a Roma il 28 marzo riguardano la residenza di Salis. Coinvolgimento dell'assistente Ivan Bonnin nella gestione della residenza personale. Opposizione ai progetti immobiliari di Jared Kushner in Albania.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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