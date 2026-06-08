Rimpasto di Giunta affondo dei Fratelli d' Italia | Poltrone prima dei cittadini

La sindaca di Foggia ha revocato le deleghe assessorili a Lorenzo Frattarolo e Daniela Patano. Giuseppe Galasso mantiene solo quella ai Lavori pubblici. I Fratelli d’Italia criticano il rimpasto, accusando l’amministrazione di privilegiare le poltrone rispetto ai cittadini. Nessuna altra modifica viene comunicata.

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha revocato le deleghe assessorili a Lorenzo Frattarolo e Daniela Patano, ridimensionando contestualmente Giuseppe Galasso, cui resta la sola delega ai Lavori pubblici. Al loro posto entra in giunta Luigi Iorio, in quota Psi. La mossa arriva alla vigilia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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