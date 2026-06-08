Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri

Notizia in breve

Il 5 giugno si è svolto il primo dei tre incontri sulla riforma della disabilità, dedicato al progetto di vita a scuola e alle novità introdotte. Durante l’appuntamento, è stata presentata la definizione aggiornata di disabilità e sono stati illustrati i cambiamenti nelle modalità di integrazione scolastica. È stata inoltre discussa l’introduzione del PEI digitale e il suo impatto sulle pratiche educative. La registrazione dell’evento è disponibile online.