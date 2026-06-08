Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri

Da orizzontescuola.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 5 giugno si è svolto il primo dei tre incontri sulla riforma della disabilità, dedicato al progetto di vita a scuola e alle novità introdotte. Durante l’appuntamento, è stata presentata la definizione aggiornata di disabilità e sono stati illustrati i cambiamenti nelle modalità di integrazione scolastica. È stata inoltre discussa l’introduzione del PEI digitale e il suo impatto sulle pratiche educative. La registrazione dell’evento è disponibile online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI digitale Il certificato unico dell’INPS, il nuovo ruolo della scuola nell’UVM e il Profilo di Funzionamento che sostituisce Diagnosi Funzionale e PDF: come leggerlo, come contribuirvi, come raccordarlo con il PEI. Uno spazio dedicato al PEI digitale sulla piattaforma SIDI: struttura, sezioni, accesso del GLO, cosa cambia nella pratica quotidiana del docente. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Temi più discussi: Riforma della Disabilità. Disponibili i materiali operativi sulla compilazione del nuovo certificato; Disabilità: Cgil, con riforma calo domande prestazioni previdenziali del 13%. Non è semplificazione, ma ostacolo a diritti; Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri; Dalla prestazione al progetto di vita: la riforma della disabilità entra nel vivo.

riforma della riforma della disabilità dalDisabilità, le sfide del futuro: Bisogna considerare la persona come un insieme di relazioniIl convegno promosso da Autismo Apuania con Anmic e Confimpresa ... msn.com

Riforma disabilità dal 2027, domande crollate nelle regioni della sperimentazione: quali effetti sulla scuola?Si parla da mesi della cosiddetta riforma della disabilità che dovrebbe partire dal 1° gennaio 2027. La riforma in questo momento viene applicata nelle regioni designate per la sperimentazione. Seco ... tecnicadellascuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web