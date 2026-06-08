Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri
Il 5 giugno si è svolto il primo dei tre incontri sulla riforma della disabilità, dedicato al progetto di vita a scuola e alle novità introdotte. Durante l’appuntamento, è stata presentata la definizione aggiornata di disabilità e sono stati illustrati i cambiamenti nelle modalità di integrazione scolastica. È stata inoltre discussa l’introduzione del PEI digitale e il suo impatto sulle pratiche educative. La registrazione dell’evento è disponibile online.
La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI digitale Il certificato unico dell’INPS, il nuovo ruolo della scuola nell’UVM e il Profilo di Funzionamento che sostituisce Diagnosi Funzionale e PDF: come leggerlo, come contribuirvi, come raccordarlo con il PEI. Uno spazio dedicato al PEI digitale sulla piattaforma SIDI: struttura, sezioni, accesso del GLO, cosa cambia nella pratica quotidiana del docente. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Sono intervenuta, portando il saluto dell’amministrazione comunale, all’interessante momento di condivisione sulla riforma della disabilità e della non autosufficienza, promosso dall’INPS territoriale di Pordenone. La nuova prospettiva nel percorso della riform facebook
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Disabilità, le sfide del futuro: Bisogna considerare la persona come un insieme di relazioniIl convegno promosso da Autismo Apuania con Anmic e Confimpresa ... msn.com
Riforma disabilità dal 2027, domande crollate nelle regioni della sperimentazione: quali effetti sulla scuola?Si parla da mesi della cosiddetta riforma della disabilità che dovrebbe partire dal 1° gennaio 2027. La riforma in questo momento viene applicata nelle regioni designate per la sperimentazione. Seco ... tecnicadellascuola.it