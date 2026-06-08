Ragazzino di 14 anni lancia prima un sasso e poi un coltello contro un agente di polizia

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dalla Polizia locale dopo aver lanciato prima una pietra e poi un coltello contro un agente di polizia in divisa. L’episodio è avvenuto mentre l’agente transitava in auto lungo la strada. Il giovane è stato fermato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Ha scaraventato prima un sasso e poi un coltello contro un uomo in divisa. Un ragazzino di 16 anni è stato arrestato dalla Polizia locale per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dopo aver lanciato prima una pietra e poi una lama verso un agente che transitava in auto lungo la strada.Il. 🔗 Leggi su Today.it

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