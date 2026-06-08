Lewis Hamilton ha ottenuto un podio con la Ferrari, attirando l’attenzione anche di Kim Kardashian. Era stato dato per spacciato, considerato uno dei tanti sportivi in declino. Hamilton, invece, ha dimostrato di essere ancora competitivo, smentendo le previsioni di una possibile pensione imminente. La sua performance ha sorpreso gli appassionati, mentre i commenti sulla sua carriera continuano a susseguirsi.

Era stato dato per bollito. Nel lungo elenco di bolliti dello sport internazionale, un posto d’onore spettava a Lewis Hamilton ( “C’è molta gente che sta cercando di mandarmi in pensione” ). Fatto giustamente a pezzi per il suo primo anno in Ferrari. Mentre il diciannovenne Kimi Antonelli sta spadroneggiando e potrebbe diventare il più giovane campione del mondo in Formula Uno. Va detto però che in Ferrari molto probabilmente il giovane Kimi non vincerebbe. Il secondo anno di Hamilton però è cominciato diversamente. Molto diversamente. Prima di passare ai freddi numeri, vorremmo evidenziare che Lewis è l’unico figo nel paddock della Formula Uno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Quel gran figo di Hamilton tiene su la Ferrari: podio, Kim Kardashian. Altro che depression Leclerc e simpatia Vassuer

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