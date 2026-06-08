Pronostico antepost Gruppo K Mondiali 2026 | c’è il 41enne Cristiano Ronaldo

Da infobetting.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Gruppo K dei Mondiali 2026 figura il 41enne Cristiano Ronaldo, uno dei protagonisti più noti. Il Portogallo, inserito in questo girone, è tra le squadre più quotate per avanzare nel torneo, insieme a Francia, Spagna e Inghilterra. La presenza di Ronaldo nel gruppo è evidenziata come un elemento di rilievo, anche se il pronostico generale vede queste quattro nazionali come le principali candidate alla qualificazione.

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Il Gruppo K è quello del Portogallo, considerato uno dei più accreditati canditati al titolo, subito dopo la coppia Francia-Spagna e l’Inghilterra. Uno dei temi principali la presenza del 41enne Cristiano Ronaldo che si appresta a partecipare al suo sesto Mondiale, perché non è così scontato che questo migliori una squadra molto forte. Una bella gatta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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