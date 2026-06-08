Piglio invito al viaggio - tributo a Franco Battiato

Notizia in breve

Domenica 21 giugno, in Piazza Roma a Piglio, si svolge uno spettacolo narrativo e musicale dedicato a Franco Battiato. L’evento ripercorre la vita del cantautore attraverso musica e storie, coinvolgendo il pubblico presente. La serata si concentra sulla figura di Battiato, con performance che combinano elementi narrativi e musicali, senza altre attività o interventi ufficiali.