Piglio invito al viaggio - tributo a Franco Battiato
Domenica 21 giugno, in Piazza Roma a Piglio, si svolge uno spettacolo narrativo e musicale dedicato a Franco Battiato. L’evento ripercorre la vita del cantautore attraverso musica e storie, coinvolgendo il pubblico presente. La serata si concentra sulla figura di Battiato, con performance che combinano elementi narrativi e musicali, senza altre attività o interventi ufficiali.
Domenica 21 giugno è in scena presso Piazza Roma di Piglio, uno spettacolo narrativomusicale interamente incentrato sulla vita di Franco Battiato.Un progetto artistico già accolto su vari palchi con grande entusiasmo, “Invito al viaggio – tributo a Franco Battiato”, vede il coinvolgimento di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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