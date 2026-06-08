Passaggio di consegne al comando dell' Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico
Domani alle 10 si terrà presso la sede della Guardia Costiera la cerimonia ufficiale per il passaggio di consegne al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico. La cerimonia rappresenta il momento di conclusione dell’incarico per il comandante uscente e l’insediamento del nuovo responsabile. La manifestazione si svolgerà in forma ufficiale e sarà aperta alla presenza delle autorità locali e del personale in servizio.
Tutto pronto per il passaggio di consegne al comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico con la cerimonia ufficiale che si svolgerà domani - martedì 9 giugno - alle ore 10 presso la sede della Guardia Costiera. Il Tenente di Vascello Emanuela Colì lascerà Cesenatico e al suo posto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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