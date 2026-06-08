Notizia in breve

Domani alle 10 si terrà presso la sede della Guardia Costiera la cerimonia ufficiale per il passaggio di consegne al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico. La cerimonia rappresenta il momento di conclusione dell’incarico per il comandante uscente e l’insediamento del nuovo responsabile. La manifestazione si svolgerà in forma ufficiale e sarà aperta alla presenza delle autorità locali e del personale in servizio.