Il Papa ha parlato di fronte al Parlamento spagnolo, evidenziando la necessità di rispettare la dignità umana e criticando il riarmo. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di non perdere di vista i valori fondamentali e ha invitato a riflettere sulle conseguenze delle decisioni politiche. La discussione si è concentrata anche sulle nuove leggi sull’aborto, senza entrare in dettagli specifici. Il monito ha attirato l’attenzione sui rischi legati alla corsa agli armamenti in ambito europeo.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica stagnante rischia di alimentare le tensioni che il Papa invita a superare con la pace. Fonte Eurostat? Papa Leone XIV parla per la prima volta al Parlamento spagnolo: il monito sulla difesa della vita. Il Pontefice Leone XIV ha tenuto oggi un discorso storico presso il Parlamento spagnolo, segnando un precedente senza precedenti nella storia delle relazioni tra la Santa Sede e le istituzioni legislative di Madrid. L’ingresso del Pontefice è stato accompagnato da un lungo applauso che ha riempito l’aula parlamentare. Le sfide globali tra tecnologia e armamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa al Parlamento spagnolo: il monito su riarmo e dignità umana

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