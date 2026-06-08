Nuovo scambio di missili tra Iran e Israele | la tregua vacilla

Dopo l'appello di Donald Trump a Iran e Israele per fermare gli attacchi, le forze di Teheran hanno dichiarato di aver sospeso le operazioni contro Israele. Tuttavia, hanno anche affermato di aver già inflitto una “risposta dolorosa” e che la situazione tra i due paesi rimane tesa. Non ci sono state conferme di ulteriori attacchi o di un cessate il fuoco duraturo. La situazione rimane instabile e in evoluzione.

Poco dopo l'appello del presidente statunitense Donald Trump a Iran e Israele affinché smettessero di "sparare", le forze armate di Teheran hanno annunciato la "cessazione" delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una "risposta dolorosa". Lo ha reso noto il comando. 🔗 Leggi su Today.it

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