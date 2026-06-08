Un turista di 20 anni, proveniente dalla Sicilia, è caduto dal Monte Echia a Napoli mentre cercava di scattare una foto. L’incidente si è verificato in prossimità di un’area elevata del promontorio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale con condizioni considerate gravi. Le autorità stanno accertando le cause della caduta.

Un turista siciliano di 20 anni è precipitato dal Monte Echia a Napoli mentre tentava di scattare un selfie. Ricoverato in codice rosso, è in pericolo di vita. Un giovane turista siciliano di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitato dalla terrazza panoramica dell’Anfiteatro del Monte Echia, uno dei punti panoramici più suggestivi di Napoli. L’episodio si è verificato nella serata di domenica nella zona di Santa Lucia. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava cercando di scattarsi una fotografia quando avrebbe perso l’equilibrio. Il giovane si sarebbe sporto eccessivamente oltre la balaustra, precipitando per diversi metri nel vuoto. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Napoli, turista precipita dal Monte Echia mentre si scatta un selfie: è grave

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Napoli, precipita dal Monte Echia mentre scatta un selfie: turista 20enne grave

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Giovane turista precipita da Monte Echia per scattarsi un selfie ift.tt/pNubx0z x.com

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