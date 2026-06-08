Musica al Bourbon Street gli appuntamenti live della settimana

Al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini a Napoli si svolgono diversi concerti dal vivo questa settimana. La programmazione prevede esibizioni di artisti jazz e blues, con spettacoli programmati in serata. Gli eventi si svolgono nel locale situato nel centro storico, con ingressi aperti al pubblico. La struttura si conferma come punto di riferimento per gli appassionati di musica dal vivo nella zona.

Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Giovedì 11 giugno l'appuntamento è con Greg Rega.Venerdì 12 ci sono gli Indiziati, mentre sabato 13 sul palco arrivano i Divieto di Swing.La settimana in musica si chiude domenica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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