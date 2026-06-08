Mondiali 2026 | Italia comunque protagonista con Ancelotti Montella e Cannavaro

L’Italia non parteciperà ai Mondiali 2026, per la terza volta consecutiva. La selezione nazionale non si è qualificata per la fase finale del torneo, che si svolgerà negli Stati Uniti, Canada e Messico. Non ci saranno rappresentanti italiani in Qatar, che ospiterà la manifestazione, né in questa edizione. Tuttavia, alcuni ex tecnici e giocatori italiani come Ancelotti, Montella e Cannavaro saranno comunque coinvolti nel torneo, ma come commentatori o in altri ruoli.

L’Italia guarderà il Mondiali 2026 da spettatrice. Per la terza edizione consecutiva, infatti, gli Azzurri non saranno presenti alla fase finale. Dopo le assenze in Russia 2018 e Qatar 2022, è arrivato un nuovo, doloroso forfait che rende ancora più amaro il rapporto tra la nazionale e il torneo più prestigioso del pianeta. Ancelotti, Montella e Cannavaro ai Mondiali 2026. Eppure, tra Stati Uniti, Canada e Messico, l’italiano continuerà a risuonare nei ritiri e nelle conferenze stampa. Se la nazionale azzurra non c’è, saranno infatti ben tre i commissari tecnici italiani protagonisti della Coppa del Mondo: Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile, Vincenzo Montella alla guida della Turchia e Fabio Cannavaro al timone dell’Uzbekistan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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