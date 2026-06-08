Non è stato nessuno. Nessuno ha portato cinque classi a cantare "Free free palestine" davanti a Sulaiman Hijazi, un uomo indagato per terrorismo e a Wael Dahdouh, referente di Al Jazeera a Gaza. Il sindaco, presente all'iniziativa del 3 giugno, contattando Il Giornale, ci ha tenuto subito a rimarcare che non era presente in quel momento e che pensava che Hijazi fosse l'interprete, ignorando la sua posizione giudiziaria e le sue lodi nei confronti di Hamas. Ora, però, come apprendiamo dalla Gazzetta di Modena, nemmeno le maestre saprebbero nulla, in una sorta di “scaricabarile” tra Comune e insegnanti del “Movimento Cooperazione Educativa”. "L’incontro non l’abbiamo organizzato noi – puntualizza Carla Fedele, insegnante delegata del gruppo territoriale di Modena del MCE – noi abbiamo solo ricevuto l’invito dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Modena, indagato per terrorismo all’incontro coi bambini. Ora è “scaricabarile” sull’invito

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MODENA : A SCUOLA COL TERRORISTA - LINDA CAMELLINI

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