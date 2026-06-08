Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per il 9 e 10 giugno sono state aggiornate dall'ufficio della protezione civile regionale. Per martedì si prevede tempo variabile con possibilità di pioggia, mentre mercoledì le condizioni si manterranno instabili con piogge sparse. Le temperature rimarranno nella media stagionale, senza variazioni significative. Le previsioni sono state pubblicate e aggiornate al 8 giugno.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 9 e mercoledì 10 giugno, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate all'8 giugno. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “flussi occidentali di matrice atlantica interessano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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