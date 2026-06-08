Livorno 31enne turco ucciso in un parcheggio
Un uomo di 31 anni è morto questa notte a Livorno dopo essere stato trovato con ferite alla testa in un parcheggio. È stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Le ferite sono compatibili con un colpo d’arma da fuoco. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto. Non sono state rese note altre informazioni sul fatto.
Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un’arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L’uomo, che. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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