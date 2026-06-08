Livorno 31enne turco ucciso in un parcheggio

Notizia in breve

Un uomo di 31 anni è morto questa notte a Livorno dopo essere stato trovato con ferite alla testa in un parcheggio. È stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Le ferite sono compatibili con un colpo d’arma da fuoco. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto. Non sono state rese note altre informazioni sul fatto.