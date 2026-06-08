L’intestino del tuo bambino parla al suo cervello | cosa c’entra con l’ADHD

Da laprimapagina.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Studi recenti mostrano che i bambini con ADHD presentano un microbiota intestinale differente rispetto a quelli senza. La composizione batterica dell’intestino di questi bambini varia, suggerendo un possibile legame tra salute intestinale e disturbi dell’attenzione. La ricerca si concentra sull’interazione tra intestino e cervello, evidenziando come la flora batterica possa influenzare i processi neurologici. Attualmente, non ci sono prove definitive che colleghino direttamente il microbiota all’ADHD.

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C’è una scoperta degli ultimi anni che continua a sorprendere anche i ricercatori: i bambini con ADHD hanno un microbiota intestinale diverso dai loro coetanei. Non di poco. In modo misurabile, replicabile e statisticamente significativo. Uno studio pubblicato sull’ European Child & Adolescent Psychiatry ha confrontato la composizione batterica intestinale di bambini con diagnosi di ADHD con quella di bambini senza diagnosi.   Risultato: nei bambini con ADHD si osserva una riduzione di Actinobacteria (4,89% contro 5,78%) e di Bifidobacterium (8,11% contro 9,87%), due famiglie di batteri direttamente coinvolte nel funzionamento del sistema nervoso centrale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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