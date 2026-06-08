Flavio Ubirti, ex tronista di Uomini e Donne, parteciperà alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Selvaggia Lucarelli. La notizia si diffonde online, dove il suo nome viene indicato tra i concorrenti del reality. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla conferma della partecipazione o sul ruolo che avrà nel programma.

Il nome di Flavio Ubirti circola in rete quale prossimo concorrente de l’Isola dei Famosi targata Selvaggia Lucarelli. A lanciare l’indiscrezione è Biccy mettendo insieme alcuni indizi. Da qualche giorno, l’ex tronista ha pubblicato su Instagram soltanto contenuti preregistrati, ha iniziato a seguire la manager Paola Benegas e, non ha ultimo, l’agenzia che lo rappresenta, la Alex Model Agency, ha condiviso una stories che relativa al reality condotto da Selvaggia Lucarelli e Alvin. Infine, ci sarebbe stata una cena organizzata da Flavio Ubirti con il suo storico gruppo di amici, che a molti è sembrata una sorta di festa d’addio. Tornato... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - L’ex tronista di Uomini e Donne, Flavio Ubirti , è tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi

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