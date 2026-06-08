L’eccellenza europea della Glass Economy

Nel 2026, l’Italia ha superato la Germania diventando il primo produttore di vetro in Europa. La capacità produttiva e la struttura della filiera italiana sono state decisive in questo sorpasso, che rappresenta un punto di svolta nel settore della Glass Economy europea. La crescita dell’industria italiana del vetro si è consolidata nel corso degli anni, portando il paese al vertice della produzione continentale.

Nel 2026 l’industria italiana del vetro ha segnato un sorpasso poco raccontato ma strategico: l’Italia è infatti diventata il primo produttore europeo, superando la Germania per capacità produttiva e struttura della filiera. Pur trattandosi di un settore energivoro, l’industria del vetro rimane centrale per packaging, edilizia, automotive e farmaceutica, dimostrando di saper reggere gli shock energetici e mantenere un saldo commerciale estero positivo. I dati diffusi da Assovetro, integrati dalle analisi di Nomisma, raccontano ad esempio un settore italiano del vetro che nel 2025 ha saputo crescere nonostante un contesto segnato da forte volatilità dei costi energetici e da uno scenario geopolitico complesso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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