le notizie di scienza della settimana

Notizia in breve

Il vento al centro della Via Lattea è stato osservato da un team di astronomi, che ha rilevato movimenti di gas e polveri nella regione centrale della galassia. Nel frattempo, studi recenti indicano che le foreste di mangrovie stanno crescendo in alcune aree, grazie a progetti di riforestazione. In ambito biologico, è stato confermato che i bombi sono in grado di volare con un’efficienza superiore a quella di altri insetti impollinatori, grazie alla loro capacità di regolare il volo in modo preciso.