Le notizie di scienza della settimana
Il vento al centro della Via Lattea è stato osservato da un team di astronomi, che ha rilevato movimenti di gas e polveri nella regione centrale della galassia. Nel frattempo, studi recenti indicano che le foreste di mangrovie stanno crescendo in alcune aree, grazie a progetti di riforestazione. In ambito biologico, è stato confermato che i bombi sono in grado di volare con un’efficienza superiore a quella di altri insetti impollinatori, grazie alla loro capacità di regolare il volo in modo preciso.
Il vento al centro della Via Lattea, la crescita delle foreste di mangrovie, l’abilità dei bombi: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Le Notizie Scientifiche Più Pazze del 2025
Temi più discussi: Le notizie di scienza della settimana; In Usa è allarme rosso per la scienza, Sos dei ricercatori; Autismo: la scienza esclude (finalmente) la responsabilità delle mamme. La causa è multifattoriale; Acinque, l’energia sposa la scienza.
Il Premio Asimov Junior, alla quarta edizione, è assegnato a Christiana Ruggeri, autrice del libro 'Jane Goodall, io e gli scimpanzé (Editoriale Scienza) sulla celebre etologa morta l'anno scorso a 91 anni. ansa.it/sito/notizie/c… x.com
Nikola Tesla, genio della scienza, sostenne teorie poi smentite su relatività, elettroni e atomi, alimentando un mito controverso. https://tech.everyeye.it/notizie/nikola-tesla-genio-sbaglio-clamorosamente-molte-cose-880552.html?utm_medium=Social&utm_s - Facebook facebook
Le PMI stanno scoprendo l'AI, ma rischiano di usarla nel modo sbagliatoIl 16,4% delle imprese italiane usa l'AI nel 2025: raddoppia ma resta marginale. Il vero rischio non è la tecnologia, è inserirla in vecchi processi. msn.com
Restauro in scena. Arte, scienza, meraviglia: il monologo di Tommaso Mattei interpretato da Alessandro PreziosiIl 3, 4 e 18 giugno il Complesso monumentale del San Michele apre le sue porte e si trasforma in un palcoscenico inedito che abbraccia scienza, memoria e teatro ... roma.corriere.it