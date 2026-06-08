Le notizie di scienza della settimana

Da internazionale.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vento al centro della Via Lattea è stato osservato da un team di astronomi, che ha rilevato movimenti di gas e polveri nella regione centrale della galassia. Nel frattempo, studi recenti indicano che le foreste di mangrovie stanno crescendo in alcune aree, grazie a progetti di riforestazione. In ambito biologico, è stato confermato che i bombi sono in grado di volare con un’efficienza superiore a quella di altri insetti impollinatori, grazie alla loro capacità di regolare il volo in modo preciso.

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Il vento al centro della Via Lattea, la crescita delle foreste di mangrovie, l’abilità dei bombi: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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