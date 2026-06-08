La Rai ha confermato che Amadeus non tornerà in azienda, dopo aver scelto di andarsene. L’amministratore delegato ha dichiarato che l’emittente ha già altri talenti disponibili. La decisione è definitiva e non ci saranno ripensamenti. Amadeus, che aveva lavorato come conduttore e produttore, non sarà più coinvolto nei programmi della rete pubblica. Nessun dettaglio su eventuali collaborazioni future o motivazioni ufficiali per la decisione.

Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, smentisce in maniera categorica un ritorno di Amadeus a Viale Mazzini. Intervenuto alla festa de Il Foglio, Rossi ha dichiarato: “Amadeus non torna, è una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi”. Il conduttore rappresenta ormai il passato: “La Rai ha altri talenti straordinari. Abbiamo coperto il Festival di Sanremo con uno dei più grandi professionisti della televisione italiana che è Carlo Conti, e abbiamo portato Sanremo ai più grandi record storici della televisione italiana. Su Affari tuoi abbiamo investito, e anche per il prossimo Sanremo, nella figura di Stefano De Martino che è una delle grandi rivelazioni della televisione, anche perché Stefano De Martino non è un conduttore. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - La Rai chiude la porta ad Amadeus: “Ha scelto di andarsene, ora abbiamo altri talenti”

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L’Amministratore Delegato della Rai chiude le porte a un eventuale ritorno di Amadeus: Amadeus non torna, nel senso che è una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene dalla Rai per approdare ad x.com

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