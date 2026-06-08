La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo ogni sera per quattro giorni consecutivi. L'azienda di trasporto ha comunicato che le chiusure sono necessarie per effettuare verifiche, lavori di manutenzione e prove sul materiale rotabile. La chiusura anticipata si svolgerà ogni sera, senza indicare orari specifici, per consentire le attività di controllo e intervento tecnico sulla linea.

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Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 8 a giovedì 11 giugno 2026.Questi gli orari delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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