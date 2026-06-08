Jannik Sinner ha lasciato questa sera il reparto di medicina del San Raffaele di Milano, dove era arrivato questa mattina per effettuare accertamenti medici. Il tennista si era sentito male dopo l’eliminazione al Roland Garros. Domani dovrebbe tornare a casa. Le prime ipotesi sul suo malore a Parigi indicano un problema di natura fisica collegato all’evento sportivo.

Jannik Sinner ha lasciato in serata il San Raffaele di Milano, dove è arrivato questa mattina per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici programmati, dopo il malore che gli ha causato l’eliminazione dal Roland Garros. Prima di uscire dall’ospedale, che lo ha ospitato nel padiglione Diamante, S inner ha fatto un passaggio in un altro reparto dell’Irccs di via Olgettina, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare, e dal suo entourage. A quanto si apprende, sul numero 1 del tennis mondiale sono stati eseguiti esami ematochimici, controlli generali e più specifici, tra cui anche cardiologici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Jannik Sinner ha lasciato il San Raffaele ma torna domani. Le prime ipotesi sul suo malore a Parigi

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Milano, Jannik Sinner lascia l'Ospedale San Raffaele

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