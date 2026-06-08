Isola dei Famosi già in salita per Selvaggia Lucarelli | dopo il terremoto a rischio l' arrivo dei concorrenti in elicottero | cosa sappiamo
L’arrivo dei concorrenti in elicottero sull’isola potrebbe essere compromesso a causa delle complicazioni burocratiche. La nuova stagione del reality ha già affrontato difficoltà legate alle conseguenze di un terremoto. La tradizionale cerimonia di inizio, con il tuffo dall’elicottero, rischia di essere cancellata o modificata, influendo sulle modalità di ingresso dei partecipanti sull’isola.
Se non bastasse il terremoto, ora ci si mette anche la burocrazia. La nuova stagione dell’Isola dei Famosi non parte esattamente sotto una buona stella e anche l’iconico tuffo dall’elicottero che sin dalla prima stagione dà il via ufficiale al reality della sopravvivenza pare sia concretamente a. 🔗 Leggi su Today.it
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