International Street Food | tre giorni di buon cibo da strada a Latina

Notizia in breve

Dopo il rinvio per maltempo, si svolge a Latina l’International Street Food, che durerà tre giorni. L’evento propone una vasta gamma di cibi da strada, con specialità italiane e straniere, in diverse bancarelle e stand. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando numerosi visitatori e appassionati di cucina di strada. Sono presenti diversi espositori con prodotti tipici pronti da gustare sul momento.