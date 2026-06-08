International Street Food | tre giorni di buon cibo da strada a Latina
Dopo il rinvio per maltempo, si svolge a Latina l’International Street Food, che durerà tre giorni. L’evento propone una vasta gamma di cibi da strada, con specialità italiane e straniere, in diverse bancarelle e stand. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando numerosi visitatori e appassionati di cucina di strada. Sono presenti diversi espositori con prodotti tipici pronti da gustare sul momento.
Rinviato a causa del maltempo da fine maggio a metà giugno, torna a Latina uno degli appuntamenti più appetitosi dell’anno l’International Street Food, la formula ormai testata di promozione del cibo da strada con le tipicità italiane e straniere.Da venerdì 12 a domenica 14 giugno il Parco San. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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