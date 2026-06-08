Il 6 giugno a New York, uno spettacolo di quasi tre ore ha visto Laura Pausini esibirsi di fronte a un pubblico completamente esaurito. La cantante ha interpretato brani in cinque lingue: italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese. La platea ha mostrato entusiasmo durante l’intera esibizione, con applausi continui e standing ovation. L’evento si è svolto senza interruzioni e ha raccolto un pubblico eterogeneo.

N ew York, 8 giu. (askanews) – Tutto esaurito sabato 6 giugno nella Grande Mela, per uno show di quasi tre ore che ha visto Laura Pausini acclamata da una platea eterogenea cantare in cinque lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese. Io canto Yo canto World tour 20262027, undicesima tournée mondiale dell’artista italiana più ascoltata all’estero, che ha già venduto 450.000 biglietti nel mondo, aveva debuttato lo scorso 27 di marzo a Pamplona, con un tutto esaurito nelle date spagnole. A seguire la leg sudamericana con i sold out di Montevideo, Buenos Aires, doppia data a Santiago, Lima, Bogotà, Quito, San José. Approdato poi in Messico con la prima tappa sold out di Città del Messico, ha toccato le città di Guadalajara e Monterrey. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In uno show di quasi tre ore che ha visto Laura Pausini acclamata da una platea eterogenea cantare in cinque lingue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HO QUASI ROTTO il MIO iPAD per QUESTA SFIDA nelle CLASSIFICATE di BRAWL STARS ITA!!

Notizie e thread social correlati

Ma avete visto cosa ha fatto Laura Pausini in concerto? Pubblico incredulo: altro che diva, lei è una di noi!Durante un concerto, una cantante italiana ha coinvolto il pubblico con un gesto spontaneo che ha sorpreso gli spettatori presenti.

Laura Pausini blocca lo show a Madrid: cosa ha detto al fan ubriaco che ha fatto impazzire il webDurante un concerto a Madrid, Laura Pausini ha interrotto lo spettacolo a causa di un fan che si trovava in stato di eccesso di alcool.

Temi più discussi: Alda D’Eusanio: Con la Tv ho chiuso. Al Posto Tuo? Erano attori, ma le storie vere. Laura Pausini mi ha perdonata; Alda D'Eusanio racconta: Mediaset mi mise su una macchina e mi mandò a fanc**. Laura Pausini no: le ho chiesto scusa, il marito è una brava persona; La Rai arruola Achille Lauro, il nuovo show che scalza Carlo Conti (come Sal Da Vinci): cosa farà dopo l'addio a X-Factor; Matrimonio da favola firmato Enzo Miccio alla Rotonda sul mare di Senigallia. Un trionfo chic di rosa e blu.

Laura Pausini porta Camila Cabello come ospite speciale per un duetto al suo concerto di Miami reddit

Tutto esaurito per Laura Pausini al Madison Square Garden di New YorkNew York, 8 giu. (askanews) - Tutto esaurito sabato 6 giugno nella Grande Mela, per uno show di quasi tre ore che ha visto Laura Pausini acclamata da una platea eterogenea cantare in cinque lingue, it ... libero.it

Laura Pausini, gran finale del tour a New York: Torniamo in Italia con tanta voglia di cantareLaura Pausini ha chiuso con un gran finale al Madison Square Garden di New York la prima parte di Io canto/Yo canto World tour 2026/2027 dedicata a Spagna, America Latina e Stati Uniti. Nel video al ... repubblica.it