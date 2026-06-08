Il direttore generale dell' Unesco in visita all' Ictp

Notizia in breve

Il nuovo direttore generale dell’Unesco, Khaled El-Enany, ha visitato oggi il Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam a Trieste. La visita si svolge in un momento di attenzione crescente verso la diplomazia scientifica internazionale. El-Enany ha percorso le strutture del centro, incontrando alcuni ricercatori e osservando le attrezzature. La visita si inserisce in un quadro di incontri ufficiali con vari enti e istituzioni scientifiche.