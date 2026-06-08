Il cinema Le Saint German des Prés riapre grazie a Chanel

Il cinema “Le Saint German des Prés” riapre grazie a un sostegno di Chanel. La maison di moda ha finanziato la riapertura dello storico cinema parigino, noto per essere un punto di riferimento della Nouvelle Vague. La struttura, chiusa da tempo, torna a mostrare film dopo i lavori di ristrutturazione. La riapertura è prevista a breve.

Chanel sosterrà la riapertura delle sale del Le Saint German des Prés, storico cinema parigino simbolo della Nouvelle Vague. Situato nel cuore della Rive Gauche, questo luogo è sia celebrazione del cinema contemporaneo che pezzo di storia. La maison si occuperà di promuoverne la diffusione presso un pubblico più ampio grazie ad una partnership. Incontri, creatività e libertà artistica, saranno le basi della riapertura, proprio secondo i canoni di Gabrielle Chanel, contribuendo al contempo a preservare l’esperienza condivisa dello spazio e lavorando per il futuro della settima arte. Chanel sostiene la riapertura dello storico cinema Le Saint German des Prés. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Dans les jardins de Saint Germain, des prés

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