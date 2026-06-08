IA e dignità umana | il dibattito su Leone XIV a Reggio Calabria

? Punti chiave? In Breve L’intelligenza artificiale e il Magistero di Leone XIV: appuntamento alla Biblioteca De Nava di Reggio Calabria. Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria organizza una conferenza dedicata all’intelligenza artificiale presso la Biblioteca Villetta P. De Nava martedì 9 giugno 2026 alle ore 16:45. L’incontro analizzerà il rapporto tra l’innovazione tecnologica e la tutela della persona umana, partendo dai contenuti della prima enciclica di Leone XIV, intitolata Magnifica. L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, esplorerà le sfide esistenziali poste dall’IA e la necessità di custodire la dignità dell’individuo. La sfida tra progresso tecnologico e custodia dell’umano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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‘Magnifica Humanitas’, a Reggio il dialogo sulla prima enciclica di Papa Leone XIVIn riva allo Stretto interverrà Mons. Lucio Ruiz, segretario del Dicastero Vaticano per la comunicazione, il vaticanista del Tg2 Enzo Romeo e i docenti universitari Carlo Morabito e Massimiliano Ferra ... citynow.it

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