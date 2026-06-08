Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Le graduatorie ad esaurimento (GaE) per il triennio 202628 sono state pubblicate, con elenchi disponibili in alcune regioni e vuoti in altre. Queste graduatorie sono utilizzate per assegnare il 50% dei ruoli e per le supplenze. La pubblicazione si sta svolgendo in diverse aree, con alcune sezioni ancora prive di dati. La disponibilità delle liste varia a seconda delle zone.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. In tante province le GaE sono ormai vuote per moltissime classi di concorso*, in altre gli elenchi sono ancora consistenti soprattutto per infanzia e primaria. Sarà interessante vedere se ci saranno stati numerosi trasferimenti di provincia. *questo vuol che il 50% dei posti spettanti per i ruoli viene passato alle corrispondenti graduatorie dei concorsi. Catania – Caltanissetta ed Enna – Messina –Trapani – definitive Trapani –Palermo – definitive Palermo –Ragusa – Siracusa – ATTENZIONE: se le GaE dovessero risultare vuote per tutte le classi di concorso l’Ufficio Scolastico potrebbe non pubblicare gli elenchi, come già accaduto nel 2024. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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