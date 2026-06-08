Graded nuove frontiere nel trattamento fanghi | via al tavolo tecnico per il progetto Potters

Notizia in breve

È stato avviato un tavolo tecnico per il progetto Potters, dedicato al trattamento dei fanghi con tecniche innovative. L’iniziativa si è svolta all’interno dell’Innovation Village, un ambiente che favorisce lo sviluppo di soluzioni avanzate. Durante le riunioni, sono stati analizzati i requisiti del mercato e le possibili applicazioni delle nuove tecnologie nel settore. Il progetto mira a esplorare nuove frontiere nel trattamento dei fanghi.