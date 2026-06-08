Gita al faro – visita al faro di Bari
Sabato 13 giugno alle 18.00 si terrà una visita guidata al Faro di Bari, costruito nel 1869. La visita è organizzata in collaborazione con l’associazione Mar di Levante e offre l’opportunità di scoprire lo storico faro, considerato oggi un simbolo luminoso della città.
Sabato 13 giugno ore 18.00Gita al Faro – Visita al Faro di BariIn collaborazione con l’associazione Mar di Levante, vi accompagneremo alla scoperta dello storico Faro di Bari, costruito nel 1869 e oggi simbolo luminoso della città. Con i suoi 62 metri d’altezza (66 di altitudine), è il terzo faro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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