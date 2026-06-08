Garlasco mamma di Stasi Elisabetta Ligabò rompe il silenzio dopo 19 anni | Quando sarà libero andremo sulla tomba di Chiara

Notizia in breve

Dopo 19 anni, la madre di Stasi Elisabetta Ligabò ha rotto il silenzio, dichiarando che, una volta libero, andrà sulla tomba di Chiara. Riguardo al sospetto che il vero assassino sia ancora a piede libero, ha affermato di sperare che abbia vissuto male tutto questo tempo, se ha una coscienza. La donna ha anche detto che, in futuro, visiterà la tomba della figlia e della sorella.