Francia-Irlanda del Nord Amichevole di preparazione 08-06-2026 ore 21 | 10 | formazioni ufficiali quote pronostici I Bleus cercano riscatto contro i Norn Iron
La Francia di Deschamps gioca un'amichevole contro l'Irlanda del Nord prima di partire per il mondiale negli Stati Uniti. La partita si disputa allo stade Pierre Mauroy di Villeneuve d’Ascq. La nazionale francese cerca una vittoria per migliorare la condizione in vista della competizione internazionale. L'incontro è programmato per le 21:10. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili, ma non sono ancora stati comunicati ufficialmente.
La Francia di Deschamps affronta l’ultima amichevole prima di volare negli States per il mondiale affrontando l’Irlanda del Nord allo stade pierre Mauroy di Villeneuve d’Ascq, la casa del Lille. I Bleus vangono dal KO contro la Costa d’Avorio arrivato in rimonta in una squadra decisamente sperimentale e dopo una lunga girandola di cambi nella ripresa. Il clima però alla vigilia del grande evento non sembra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
FRANCIA vs IRLANDA DEL NORTE | ¡ÚLTIMA PRUEBA ANTES DE LA GLORIA! AMISTOSO INTERNACIONAL 2026
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