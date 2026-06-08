Francia-Irlanda del Nord Amichevole di preparazione 08-06-2026 ore 21 | 10 | formazioni ufficiali quote pronostici I Bleus cercano riscatto contro i Norn Iron

Notizia in breve

La Francia di Deschamps gioca un'amichevole contro l'Irlanda del Nord prima di partire per il mondiale negli Stati Uniti. La partita si disputa allo stade Pierre Mauroy di Villeneuve d’Ascq. La nazionale francese cerca una vittoria per migliorare la condizione in vista della competizione internazionale. L'incontro è programmato per le 21:10. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili, ma non sono ancora stati comunicati ufficialmente.