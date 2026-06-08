Estrazione SuperEnalotto di oggi lunedì 8 giugno 2026 | tutti i numeri vincenti e le quote

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I numeri vincenti dell’estrazione del SuperEnalotto di lunedì 8 giugno 2026 sono stati resi noti. Si tratta di un'estrazione speciale, recuperando quella originariamente prevista il 2 giugno, rinviata per la Festa della Repubblica. I numeri estratti sono stati comunicati subito dopo il concorso, con le quote relative ai vari premi. La lotteria si è svolta senza ulteriori rinvii, offrendo ai giocatori la possibilità di verificare le proprie schedine.

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Estrazione "speciale" del SuperEnalotto: i numeri vincenti di lunedì 8 giugno 2026. Il primo appuntamento con la fortuna di questa settimana è dedicato solamente al SuperEnalotto: si tratta infatti del concorso che recupera quello dello scorso 2 giugno, rinviato per la Festa delle Repubblica. 🔗 Leggi su Today.it

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