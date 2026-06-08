Lunedì 8 giugno 2026 si è svolta un'estrazione straordinaria del Superenalotto. Durante l'estrazione sono stati estratti i numeri del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto, con alcuni numeri considerati ritardatari. Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto una cifra non specificata. I numeri estratti sono disponibili pubblicamente, ma non sono stati comunicati dettagli sui vincitori o premi assegnati.

Le estrazioni del Superenalotto di oggi lunedì 8 giugno 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 176,1 milioni di euro. L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi. Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Ecco le nostre guide per sapere: 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazione straordinaria del Superenalotto di oggi lunedì 8 giugno 2026: quanto vale il jackpot

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 20 Gennaio 2026

Notizie e thread social correlati

SuperEnalotto, estrazione di oggi lunedì 4 maggio: numeri vincenti, jackpot e quoteLunedì 4 maggio 2026 si è svolta l’estrazione del SuperEnalotto, recuperando la sessione di venerdì 1 maggio.

SuperEnalotto, estrazione di oggi lunedì 27 aprile: numeri vincenti, jackpot e quoteOggi, lunedì 27 aprile, si tiene l’estrazione del SuperEnalotto, con i numeri vincenti e il jackpot in palio.

Temi più discussi: Estrazioni Lotto e 10eLotto di mercoledì 3 giugno 2026: numeri vincenti; La dea bendata bacia Guardiagrele al Superenalotto: messi a segno due 5 per oltre 51mila euro; Controlla subito la schedina: al SuperEnalotto centrato un 5+1 da oltre 640mila euro; Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, sabato 6 giugno 2026: i numeri vincenti e le quote.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, lunedì 8 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e le quoteLa settimana inizia con un concorso speciale dedicato soltanto al SuperEnalotto, per recuperare quello saltato per la Festa della Repubblica: l'estrazione di oggi, lunedì 8 giugno 2026, in diretta ... today.it

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, i risultati di lunedì 4 maggioEcco tutti i risultati delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi. Il sorteggio di lunedì per recuperare l'assenza della festività. money.it