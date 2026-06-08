Un ragazzo di 17 anni è stato inseguito e accoltellato a Ercolano. Le indagini indicano che l’aggressione potrebbe essere collegata a una discussione tra minorenni avvenuta nei giorni precedenti. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Sono in corso verifiche per identificare gli autori dell’attacco. Nessuna altra informazione sulle condizioni del ragazzo o sui motivi dell’aggressione è stata resa nota.

Potrebbe essere una discussione avvenuta nei giorni scorsi tra alcuni minorenni all’origine dell’aggressione che ha visto vittima un ragazzo di 17 anni a Ercolano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato inseguito, aggredito e colpito con diverse coltellate nella serata di domenica. Proseguono le indagini sull’accoltellamento di un 17enne avvenuto a Ercolano nella tarda serata di domenica. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, all’origine dell’episodio potrebbe esserci una lite tra minorenni scoppiata venerdì scorso. In quell’occasione il ragazzo sarebbe intervenuto in difesa del fratello durante un’accesa discussione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ercolano, 17enne inseguito e accoltellato: indagini in corso

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