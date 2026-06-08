Episcopo getta la spugna dimissioni protocollate | Abbandono il campo con fierezza e dignità

Da foggiatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 16.30, la sindaca di Foggia ha protocollato ufficialmente le dimissioni. Le carte erano pronte già da questa mattina e firmate, pronte per essere consegnate. La decisione arriva dopo aver annunciato il passo indietro, affermando di lasciare il ruolo con fierezza e dignità. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla motivazione o sui prossimi passi.

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Intorno alle 16.30, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha protocollato le dimissioni. Erano pronte da questa mattina e le aveva portate con sé in aula, già firmate. Dopo ore di riflessione e di interlocuzioni, getta la spugna.“In aula non c’erano i numeri”, afferma in un messaggio alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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