Un avvocato socio di uno studio legale legato all’ex presidente del Consiglio ha ricevuto una parcella di 454.000 euro. La cifra si riferisce a incarichi legali collegati alla gestione delle procedure legate al Covid. Le autorità stanno indagando sui pagamenti e sulle attività dello studio, mentre alcune testimonianze indicano possibili criticità nelle procedure adottate. Le discussioni sul ruolo della Commissione parlamentare d’inchiesta continuano a essere al centro di un acceso dibattito politico.

A leggere gli atti e ascoltare alcune testimonianze chiave si capisce benissimo perché le sinistre vogliono la chiusura della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. E perché nelle ultime ore hanno scatenato un putiferio dietro lo scudo dei vizi procedurali. Al centro dell’ultima seduta l’audizione di Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, azienda di tecnologie mediche, che ha rilasciato alcune dichiarazione choc sul ruolo dell’avvocato Luca Di Donna. Nome noto alle cronache per essere collega nello stesso studio dell’ex premier Giuseppe Conte. All’epoca della pandemia saldamente in sella a Palazzo Chigi. Covid, la testimonianza choc: 450mila euro di parcella al socio di Conte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, spunta la parcella di 454mila euro all’avvocato socio dello studio di Conte. Le sinistre tremano

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