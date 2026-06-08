Oggi si sono svolti i ballottaggi in 42 comuni con più di 15.000 abitanti, con voto fino alle 15. Nei sei capoluoghi di regione si registra un pareggio tra centrodestra e centrosinistra. La premier ha commentato l'esito, senza fornire dettagli sui risultati specifici. Le urne si sono chiuse alle 15, e i dati ufficiali sono ancora in fase di elaborazione.

AGI - Oggi si è votato fino alle 15 per i ballottaggi in quarantadue comuni sopra i 15mila abitanti. L' affluenza si ferma al 52,07%. Al primo turno l'affluenza negli stessi comuni fu del 60,48% (-8,41%). Il primo turno nelle elezioni comunali sarde 2026 registra un'affluenza in crescita al 61,64% (+2,04%). Nelle precedenti elezioni l'affluenza fu del 59,60%. Ballottaggi, i 6 capoluoghi al voto . Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna dove sono chiamati al voto 400mila cittadini. Nella città siciliana crolla l'affluenza dove, a urne chiuse per il ballottaggio, si è recato a votare il 41,03% contro il 59,19% del primo turno (-18,16%). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Comunali, nei sei capoluoghi è tre pari tra centrodestra e centrosinistra. Meloni: "Confer...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ballottaggi COMUNALI 2026. Nei capoluoghi è pareggio: 3 a 3

Notizie e thread social correlati

Comunali, nei sei capoluoghi è tre pari tra centrodestra e centrosinistra. Affluenza al 52%Alle ore 15 si sono conclusi i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 comuni con più di 15mila abitanti.

Temi più discussi: Risultati elezioni comunali 2026, tutti i sindaci eletti al ballottaggio; Comunali: la sfida dei ballottaggi, sei capoluoghi tornano alle urne: dove e quando si vota; Comunali, Agrigento Campo largo, Arezzo e Macerata al centrodestra; Il centrosinistra ha vinto le elezioni comunali nei capoluoghi.

Il centrosinistra ha vinto le elezioni comunali nei capoluoghi. I partiti di opposizione hanno prevalso in 10 città, il centrodestra in sei, mentre in due casi hanno vinto candidati civici. x.com

Ballottaggi comunali 2026, nei capoluoghi finisce tre a tre ma il centrosinistra allarga il saldo finaleI ballottaggi delle elezioni comunali 2026 consegnano una fotografia doppia. Nei sei capoluoghi di provincia chiamati al secondo turno, la sfida tra ... thesocialpost.it

Ballottaggi comunali 2026. Nei capoluoghi è pareggio: 3 a 3. Affluenza al 52%, in calo di 8 puntiIl secondo turno in 42 comuni e il primo turno in 148 centri della Sardegna. L’affluenza è stata pari al 52%, quasi otto punti in meno ... repubblica.it