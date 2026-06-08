Come funzionano le tasse sui più ricchi in Europa

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, 79 persone possiedono un patrimonio complessivo superiore a 300 miliardi di euro, con poche tasse pagate su questa ricchezza. Nel frattempo, un lavoratore contribuisce con tutte le imposte dovute fino all’ultimo centesimo. La questione riguarda il sistema fiscale e come le tasse siano applicate ai patrimoni elevati rispetto ai redditi da lavoro.

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"A me fa impazzire che 79 persone abbiano più di 300 miliardi di patrimonio in Italia e su questo non paghino quasi nulla, mentre un lavoratore contribuisce fino all’ultimo centesimo. Basta. È ora di tassare i ricchi". Con queste parole Nicola Fratoianni, leader di Avs, ha ufficialmente. 🔗 Leggi su Today.it

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Tassare la ricchezza: come funziona la patrimoniale (e perche divide)

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