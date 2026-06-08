Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | 162 posti ecco dove AGGIORNATO
Dopo la conclusione della mobilità per l’anno scolastico 202627, sono stati pubblicati 162 posti in esubero nelle classi di concorso. Gli Uffici scolastici provinciali hanno reso noti i dettagli, che si basano sui trasferimenti e sui passaggi di cattedra o di ruolo effettuati. La lista indica le aree e le discipline interessate dalla riduzione di posti disponibili.
Conclusa la mobilità docenti per l’anno scolastico 202627, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero, sulla base di trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo. Il dato è rilevante per le immissioni in ruolo: se una classe di concorso risulta in esubero a livello provinciale, non possono essere autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato per quella tipologia di posto. Si tratta comunque di una prima indicazione, non ancora definitiva, perché l’esubero potrebbe essere riassorbito nelle fasi successive. I docenti appartenenti a una classe di concorso in esubero, anche se non perdenti posto, possono presentare domanda di utilizzazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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