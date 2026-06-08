Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | 162 posti ecco dove AGGIORNATO

Notizia in breve

Dopo la conclusione della mobilità per l’anno scolastico 202627, sono stati pubblicati 162 posti in esubero nelle classi di concorso. Gli Uffici scolastici provinciali hanno reso noti i dettagli, che si basano sui trasferimenti e sui passaggi di cattedra o di ruolo effettuati. La lista indica le aree e le discipline interessate dalla riduzione di posti disponibili.