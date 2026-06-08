Civitavecchia-choc | Se non vendi la coca stupro tua figlia

Da liberoquotidiano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Civitavecchia è stata scoperta una rete criminale che gestiva un mercato di droga online. Gli investigatori riferiscono di minacce e violenze, tra cui ricatti e aggressioni, legate alla vendita di sostanze stupefacenti. Tra le minacce, si menziona anche un caso di violenza sessuale nei confronti di una minore, con frasi che coinvolgono la vendita di droga e minacce di stupro. Le autorità stanno continuando le indagini per individuare tutti gli affiliati.

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Droga, ricatti, violenza: una storia di puro orrore che arriva da Civitavecchia, una rete criminale che gestiva, tra minacce e sopraffazioni, una sorta di supermarket della droga online. Il quadro emerge dall'indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, inchiesta iniziata nell'estate del 2025 tra Cerveteri e Campo di Mare e conclusa con la denuncia di otto persone, sette italiani e uno straniero. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di spaccio e detenzione di stupefacenti in concorso, sequestro di persona, estorsione aggravata e violenza privata. Secondo gli investigatori, il gruppo disponeva di una struttura ramificata e su una gestione centralizzata affidata a un uomo ritenuto il fulcro dell'organizzazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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