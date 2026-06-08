Catania bar ritrovo fisso per ladri e violenti | la Polizia chiude locale in via Messina

Da virgilio.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Catania, la Polizia ha chiuso un bar in via Messina per sette giorni. Durante i controlli, sono stati trovati clienti abituali con precedenti penali, tra cui persone sottoposte a misure cautelari. L’attività è stata sospesa per motivi di sicurezza pubblica. La chiusura è stata decisa sulla base di riscontri relativi a frequentazioni di soggetti pericolosi nel locale.

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È stata disposta la sospensione temporanea dell’attività di un bar in via Messina a Catania, dopo che il locale è stato individuato come punto di ritrovo abituale di pregiudicati. Il provvedimento, notificato dagli agenti della Polizia di Stato, è stato adottato per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, come previsto dalla normativa vigente. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività commerciale è maturata a seguito di una serie di controlli effettuati dagli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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