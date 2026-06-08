Cara Manila… Raffaele Di Pasquale chiosa un articolo di Manila Scaramella

Raffaele Di Pasquale ha commentato un articolo di Manila Scaramella, riferendosi a Rodari e al suo pensiero. Ha evidenziato come il concetto di trauma trattato da Scaramella dia a quella riflessione un significato più profondo.

“Cara Manila il tuo articolo mi ha fatto venire in mente Rodari. Il suo pensiero assume un significato ancora più profondo se lo osserviamo alla luce del concetto di trauma che tu magistralmente hai trattato.” A Manila Scaramella, sul trauma in età evolutiva. “Il trauma, soprattutto in età evolutiva, non coincide soltanto con eventi estremi o drammatici, ma può nascere anche da esperienze ripetute di paura, umiliazione, esclusione, pressione eccessiva o senso di inadeguatezza. Quando un bambino vive situazioni che superano le sue risorse emotive e non trova un contesto capace di accoglierlo e sostenerlo, l’apprendimento rischia di associarsi a emozioni negative che possono lasciare tracce durature. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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