BUBINO D’ORO | VOTA IL MEGLIO DELLA TV TRA PROGRAMMI VOLTI E MOMENTI CULT

Il Bubino d’Oro torna con la settima edizione, aperta alle votazioni online. Gli utenti possono scegliere tra programmi televisivi, volti noti e momenti considerati cult. La premiazione si svolgerà su BubinoBlog, che ha annunciato anche alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. La partecipazione è aperta al pubblico, che può esprimere le proprie preferenze attraverso le modalità indicate sulla piattaforma.

Giunto alla settima edizione, il Bubino d’Oro torna su BubinoBlog per premiare la buona tv tra volti, programmi e alcune novità. Si parte mercoledì 3 giugno con la prima fase, poi la seconda e infine la fase attesa da tutti, ossia i risultati. SCELTA FINALISTI (DAL 3 AL 9 GIUGNO) La prima fase corrisponde alle nomine. Il lettore può esprimere al massimo cinque preferenze per ciascuna categoria ( cinque per il programma dell’anno, cinque per il programma rivelazione. ecc). Si potranno scrivere tutti quei programmivolti apparsi sul piccolo schermo e sulle piattaforme da settembre a maggio. Le votazioni si potranno fare nell’ area commenti sotto a questo articolo oppure sul profilo Instagram del Bubino d’Oro (nelle storie). 🔗 Leggi su Bubinoblog

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